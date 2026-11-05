В столичной ОЭЗ расширили возможности применения противоопухолевого препарата

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпускают инновационные лекарства для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию. Одно из предприятий площадки принимает участие в выпуске противоопухолевого препарата, возможности применения которого были расширены, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Лекарственное средство одного из резидентов может применяться для терапии широкого перечня онкозаболеваний. Особенность средства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить опухолевые клетки. Кроме того, срок годности медикамента увеличен с двух до трех лет», — сказал Гарбузов.

Минздрав РФ одобрил расширение перечня показаний при применении данного препарата. Лекарство теперь может использоваться для терапии при немелкоклеточном раке легкого, опухолей головы и шеи, эндометрия и шейки матки, а также при злокачественных новообразованиях желчевыводящих путей и других онкозаболеваниях.

Генеральный директор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев отметил, что расширение возможностей применения лекарства позволяет применять иммунотерапию при ряде сложных онкозаболеваний, включая ранние стадии. Он указал на важность обеспечения стабильных поставок препарата.

Противоопухолевый препарат создан на основе моноклонального антитела и является биоаналогом пембролизумаба. Он относится к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. Производство лекарства в начале 2026 года запустил завод «Спутник Технополис». Разработка включена в российские клинические рекомендации и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

