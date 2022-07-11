В России создадут общий реестр долгостроев
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России появится единый реестр долгостроев, сообщает ТАСС.
«Это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», - отметил Мишустин.
Глава кабмина отметил, что есть долгострои, которые возведены и даже имеют инфраструктуру, но не переводятся в число готовы. Благодаря реестру эта работа должна ускориться.
«Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры», - уточнил Мишустин.
Ранее сообщалось об объединении двух фондов: защиты прав граждан - участников долевого строительства и содействия реформированию ЖКХ, в Фонд развития территорий. Новая структура, в частности, обеспечивает сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, а также следить за защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства.
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