Фонд развития территорий создадут в России

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект об объединении двух фондов, защиты прав граждан - участников долевого строительства и содействия реформированию ЖКХ, в Фонд развития территорий.

Его целями станут модернизация ЖКХ и внедрение ресурсосберегающих технологий. Кроме этого новая структура будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, а также следить за защитой прав и законных интересов граждан - участников строительства.

Фонд займётся комплексным развитием территорий на основании решений правительства, он сможет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль. Одной из обязанностей станет финансирование завершения строительства долгостроев.

В его задачи также будет входить мониторинг региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для выполнения данных функций фонд наделяется рядом полномочий, в том числе по созданию юридических лиц и инвестированию временно свободных средств.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу коммунальных служб будет эффективно лишь в регионах с хорошим бюджетом.

