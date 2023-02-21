В России создадут фонд помощи семьям участников СВО
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что в стране создадут государственный фонд помощи семьям участников специальной военной операции.
«Адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Решать вопросы санаторного лечения, реабилитации. Помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве. Важнейшая задача – уход на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», - сказал Путин.
Правительству и региональным властям поставлена задача начать работу в этом направлении.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не воюет с народом Украины. По словам главы государства, народ стал заложником киевского режима и его «западных хозяев».
Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.
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