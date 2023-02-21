В России создадут фонд помощи семьям участников СВО

«Адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Решать вопросы санаторного лечения, реабилитации. Помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве. Важнейшая задача – уход на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», - сказал Путин.

Правительству и региональным властям поставлена задача начать работу в этом направлении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не воюет с народом Украины. По словам главы государства, народ стал заложником киевского режима и его «западных хозяев».