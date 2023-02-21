Путин пообещал не устраивать «охоту на ведьм»
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что власти не будет устраивать «охоту на ведьм», имею ввиду предателей.
«Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать «охоту на ведьм». Мы не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, кто отступился», - сказал Путин.
Глава государства отметил, что оценку специальной военной операции дали россияне, которые поддержали ее проведение. Это для президента самое главное.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не воюет с народом Украины. По словам главы государства, народ стал заложником киевского режима и его «западных хозяев».
Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.
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