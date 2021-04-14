В России создадут единый информационный ресурс со сведениями о гражданах
В России планируется создание единого информационного ресурса со сведениями обо всем населении страны, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.
По его словам, базой для нового регистра выступит реестр записей актов гражданского состояния. В прошлом году Минюст России координировал процесс конвертации данных записей актов гражданского состояния в электронный вид. Поэтому теперь реестр ЗАГС может стать основой для взаимодействия между различными ведомствами, отмечает Чуйченко.
Проект также в целом отражает два основных направления работы Министерства на данный момент: цифровая трансформация правовой системы и клиентоцентричность.
Ранее в московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru