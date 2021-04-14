В России создадут единый информационный ресурс со сведениями о гражданах

В России планируется создание единого информационного ресурса со сведениями обо всем населении страны, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

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По его словам, базой для нового регистра выступит реестр записей актов гражданского состояния. В прошлом году Минюст России координировал процесс конвертации данных записей актов гражданского состояния в электронный вид. Поэтому теперь реестр ЗАГС может стать основой для взаимодействия между различными ведомствами, отмечает Чуйченко.

Проект также в целом отражает два основных направления работы Министерства на данный момент: цифровая трансформация правовой системы и клиентоцентричность.

Ранее в московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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