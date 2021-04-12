Правительство РФ запустит шесть новых сервисов на портале госуслуг
Шесть новых сервисов планируется запустить на портале госуслуг в текущем году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с ТАСС.
По словам зампреда правительства, на «Госуслугах» появятся сервисы «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», отмечают Известия.
Кроме того, планируются к запуску сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Мое здоровье онлайн», сообщает Ura.ru.
На «Госуслугах» уже реализованы несколько суперсервисов для россиян, напоминает РИА ФАН. Среди них — «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и ֿ«Онлайн помощь при инвалидности», отмечает РЕН ТВ.
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