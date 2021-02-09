В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19

В столичных ЗАГСах сняли ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения СOVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом завила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что больше не требуется предварительная запись, а также нет ограничения по числу гостей на церемониях.

Однако, по словам раковой, защитные маски и перчатки по-прежнему являются обязательным "атрибутом" торжества, Также во время регистрации сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию.