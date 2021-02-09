В московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19
В столичных ЗАГСах сняли ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения СOVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом завила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что больше не требуется предварительная запись, а также нет ограничения по числу гостей на церемониях.
Однако, по словам раковой, защитные маски и перчатки по-прежнему являются обязательным "атрибутом" торжества, Также во время регистрации сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, ранее стало известно, что в России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года: 581 против 719. Таковы данные Минюста РФ.
Число разводов при этом уменьшилось на 57 тыс. — до 401 тыс., передает RT.
Весной на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции в Национальном родительском комитете предложили увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака.
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