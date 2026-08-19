Над территорией России сбили 453 украинских дрона

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 450 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

При ночной атаке БПЛА в Донецке погиб один человек, четверо пострадали

«В период с 20.00 мск 18 августа до 8.00 мск 19 августа... перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отчиталось о ликвидации дронов в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 25 уничтоженных в течение ночи беспилотниках, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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