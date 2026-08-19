Вечером 18 августа 2026 года в Москве произошел локальный сбой, который повлек за собой цепную реакцию и вызвал масштабные перебои в работе Интернета по всей стране. Россияне сообщали о проблемах с мобильной связью и отсутствием света в жилых домах на юго-западе столицы.



ЧТО УПАЛО



Около 20:00 по московскому времени в районах Гагаринский, Даниловский, Хамовники и Замоскворечье были зафиксированы отключения электричества. В обесточенных кварталах отключились светофоры, остановилось движение трамваев. На Калужско-Рижской линии метро временно увеличились интервалы движения поездов, пассажиры сообщали об остановках составов. Из некоторых торговых центров, оставшихся без света, включая ТЦ Гагаринский проводилась эвакуация. Об этом сообщала газета «Ведомости».



Причиной перебоев стала авария на Московской междугородной телефонной станции № 9 на улице Бутлерова. Это один из крупнейших телекоммуникационных узлов России и ядро точки обмена трафиком MSK-IX. На части этажей ММТС-9 полностью пропало электричество, передает РБК со ссылкой на различные источники.