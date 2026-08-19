Рунет на дизель-генераторах: Сетевой сбой связали с частичным блэкаутом
Власти Москвы утверждают, что это была не авария, а "технологическое переключение".
Вечером 18 августа 2026 года в Москве произошел локальный сбой, который повлек за собой цепную реакцию и вызвал масштабные перебои в работе Интернета по всей стране. Россияне сообщали о проблемах с мобильной связью и отсутствием света в жилых домах на юго-западе столицы.
ЧТО УПАЛО
Около 20:00 по московскому времени в районах Гагаринский, Даниловский, Хамовники и Замоскворечье были зафиксированы отключения электричества. В обесточенных кварталах отключились светофоры, остановилось движение трамваев. На Калужско-Рижской линии метро временно увеличились интервалы движения поездов, пассажиры сообщали об остановках составов. Из некоторых торговых центров, оставшихся без света, включая ТЦ Гагаринский проводилась эвакуация. Об этом сообщала газета «Ведомости».
Причиной перебоев стала авария на Московской междугородной телефонной станции № 9 на улице Бутлерова. Это один из крупнейших телекоммуникационных узлов России и ядро точки обмена трафиком MSK-IX. На части этажей ММТС-9 полностью пропало электричество, передает РБК со ссылкой на различные источники.
ЧТО ПРОПАЛО
Из-за отключений начались массовые сбои в работе крупнейших провайдеров интернета, включая «Ростелеком», Lovit, Seven Sky, «Экотелеком» и «Алмател», мобильных операторов «МегаФон», МТС и «Билайн». Были недоступны стриминговые сервисы «Иви» и KION, геймеры сообщали о сбоях с заходом на игровую платформу Steam, а у клиентов Т-Банка и «Сбербанка» возникали ошибки при авторизации, переводах и оплатах по СБП. Жалобы на доступ к сайтам Ozon, «Авито», Wildberries и социальным сетям «ВКонтакте» и Telegram фиксировались по всей России, кроме Чукотки и Камчатки, отмечает NEWS.ru.
Пресс-служба «Ростелекома», в свою очередь, заявила, что компания перешла на резервные источники питания, включая дизельные генераторы, чтобы поддержать инфраструктуру на время аварии у электроснабжающей стороны, ее слова опубликовал «Коммерсантъ».
А БЫЛ ЛИ СБОЙ?
Впрочем, информацию о неполадках подтвердила только пресс-служба провайдера. Комплекс городского хозяйства Москвы (Горхоз) официально опроверг слухи о серьезной системной аварии. По словам ведомства, кратковременное отключение отдельных потребителей в ряде районов случилось из-за технологического переключения источников снабжения. Уточняется, слухи о долгосрочных последствиях не имеют ничего общего с действительностью.
Департамент транспорта города Москвы отметил, что движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено менее чем за полчаса, а на запросы СМИ о связи с блэкаутом, предложил обращаться в профильные ведомства. Ведомство подчеркнуло, что на данный момент вся линия и наземный транспорт работают в обычном штатном режиме.
При этом в ПАО «Россети Московский регион» заявили, что технологические нарушения на энергообъектах не зафиксированы. Таким образом специалисты ответили на сообщения о перебоях с подачей света в жилых строениях возле станций «Ленинский проспект» и «Тульская». Официальный ответ был опубликован ТАСС.
Ранее Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго» перешел на особый режим работы из-за повреждения электросетевого оборудования. Режим был введен с 05:30 утра 18 августа. Повреждение оборудования привело к обесточению 109 трансформаторных подстанций «Мособлэнерго» в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, уточнили в компании.
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