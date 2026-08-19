Посол: Банки в Швейцарии дискриминируют россиян из-за «неправильного» паспорта

Дипломат обратил внимание, что российским гражданам в том числе отказываются предоставлять банковские услуги. По словам Гармонина, в отношении живущих в Швейцарии россиян применяется практика, когда законодательство формально не меняется, но финансовые и страховые организации «перестраховываются и применяют особый подход».

«Свежий пример - дискриминационные действия банка Swissquote, принявшего решение произвольно закрыть порядка 600 счетов российских клиентов», - указал посол.

Гармонин подчеркнул, что банк пытается оправдать свои действия соображениями экономической целесообразности, но речь идет о дискриминации граждан за «"неправильный" паспорт».

Ранее СМИ сообщили, что Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали уведомлять граждан РФ о закрытии счетов из-за антироссийских санкций. Решение затрагивает в том числе клиентов с разрешением на ПМЖ и двойным гражданством, напоминает 360.ru.

