При ночной атаке БПЛА в Донецке погиб один человек, четверо пострадали

«В результате ночной атаки БПЛА в Калининском районе разрушены 2 торговых павильона, гараж и 3 транспортных средства, а также повреждено остекление многоквартирного дома», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Как отметил Кулемзин, пострадали мужчины 1965 и 2000 годов рождения, а также девушка 2006 г.р.

При этом в Кировском районе Донецка БПЛА атаковал частный дом. При ударе погибла женщина 1964 г.р., еще одна женщина 1978 г.р. получила травмы.

Ранее в Донецкой Народной Республике в результате атак противника погиб один человек, пострадали десять мирных жителей, в том числе ребенок, напоминает Ura.ru.

