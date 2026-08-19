При ночной атаке БПЛА в Донецке погиб один человек, четверо пострадали
Украинские беспилотники ночью 19 августа атаковали Донецк, погибла женщина, пострадали еще четыре человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«В результате ночной атаки БПЛА в Калининском районе разрушены 2 торговых павильона, гараж и 3 транспортных средства, а также повреждено остекление многоквартирного дома», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Как отметил Кулемзин, пострадали мужчины 1965 и 2000 годов рождения, а также девушка 2006 г.р.
При этом в Кировском районе Донецка БПЛА атаковал частный дом. При ударе погибла женщина 1964 г.р., еще одна женщина 1978 г.р. получила травмы.
Ранее в Донецкой Народной Республике в результате атак противника погиб один человек, пострадали десять мирных жителей, в том числе ребенок, напоминает Ura.ru.
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