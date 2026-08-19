В Совфеде заявили об отсутствии контактов между сенаторами России и США
Контактов между сенаторами из России и США нет и пока не предвидится. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Денисов в беседе с ТАСС.
Сенатор ответил на вопрос, ожидается ли визит российских законодателей в США по аналогии с поездкой депутатов Госдумы в Вашингтон весной 2026 года. По мнению Денисова, ничего подобного не планируется применительно к Совфеду.
«Наш партнер - это верхняя палата американского Конгресса, то есть Сенат, никаких контактов у нас сейчас нет и, мне кажется, не предвидится», - указал парламентарий.
По словам Денисова, прошедшую поездку российских депутатов в Соединенные Штаты можно только приветствовать, у двух стран остается «ручеек общения».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что с момента переговоров на Аляске в контактах Москвы и Вашингтона не появилось никаких новаций, пишет Ura.ru.
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