В Совфеде заявили об отсутствии контактов между сенаторами России и США

Контактов между сенаторами из России и США нет и пока не предвидится. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Денисов в беседе с ТАСС.

Сенатор ответил на вопрос, ожидается ли визит российских законодателей в США по аналогии с поездкой депутатов Госдумы в Вашингтон весной 2026 года. По мнению Денисова, ничего подобного не планируется применительно к Совфеду.

«Наш партнер - это верхняя палата американского Конгресса, то есть Сенат, никаких контактов у нас сейчас нет и, мне кажется, не предвидится», - указал парламентарий.

По словам Денисова, прошедшую поездку российских депутатов в Соединенные Штаты можно только приветствовать, у двух стран остается «ручеек общения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что с момента переговоров на Аляске в контактах Москвы и Вашингтона не появилось никаких новаций, пишет Ura.ru.

