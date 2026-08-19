Умер режиссер сериала «Шпион, выйди вон!» Джон Ирвин

Отмечается, что Ирвин скончался 11 августа в доме своей невестки в Великобритании. Причина смерти режиссера не называется.

Джон Ирвин родился в 1940 году в Ньюкасле, окончил Лондонскую школу киноискусства. Режиссер начал карьеру, работая в качестве ассистента над документальными и короткометражными лентами, а свой первый фильм для большого экрана «Псы войны» он снял в 1980 году. Всего Ирвин создал более 30 картин, пишет Ura.ru. В их числе фильмы «Высота "Гамбургер"», «Вдовья гора» и мини-сериал «Шпион, выйди вон!».

