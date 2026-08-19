Госкорпорация «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы в рамках документов по сотрудничеству в космосе. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава организации Дмитрий Баканов.

«Подписали соглашение о том, что двух готовим. По срокам: вначале их надо отобрать, провести медицинские тесты, после этого уже будет понятно», - указал глава «Роскосмоса».

По словам Баканова, стороны ориентируются на 2028 год.

Ранее Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали ряд документов по двустороннему сотрудничеству в космосе, которые предусматривают в том числе отбор и подготовку мьянманских космонавтов по стандартам РФ. Кроме того, российская сторона создаст в Мьянме систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, пишет Ura.ru.

