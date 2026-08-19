Пострадавшие из-за шумовой гранаты в Подмосковье педагоги вернулись к работе
19 августа 202609:35
Юлия Савченко
Педагоги, пострадавшие при взрыве шумовой гранаты во время тренировочных учений в городском округе Щелково Московской области, вернулись на рабочие места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию округа.
Накануне в деревне Серково четыре учителя пострадали при отработке действий во время угрозы теракта с использованием шумовой игровой гранаты, напоминает «Радиоточка НСН».
«Учителя уже на рабочих местах», - отметили в администрации.
По данным властей, со всеми педагогами все в порядке.
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