Пострадавшие из-за шумовой гранаты в Подмосковье педагоги вернулись к работе

Накануне в деревне Серково четыре учителя пострадали при отработке действий во время угрозы теракта с использованием шумовой игровой гранаты, напоминает «Радиоточка НСН».

«Учителя уже на рабочих местах», - отметили в администрации.

По данным властей, со всеми педагогами все в порядке.

