В России сократился рынок онлайн-пиратства
Рынок пиратского видеоконтента в России по итогам 2024 года сократился до 36,4 млн долларов, что на 4% меньше показателя 2023 года. Об этом со ссылкой на исследование компании F.A.С.С.T. сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что трафик на нелегальные ресурсы также снижается, но несмотря на это число пиратских доменов растёт, а доля сайтов с нелегальным контентов в сегменте видео выросла до 94%.
Параллельно увеличивается спрос на легальную продукцию. Так, трафик отечественных онлайн-кинотеатров в прошлом году превысил результаты 2023 года на 25%.
Ранее в компании F.A.С.С.T. выяснили, что фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта стал в январе 2025 года самым популярным у российских пиратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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