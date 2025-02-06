В России сократился рынок онлайн-пиратства

Рынок пиратского видеоконтента в России по итогам 2024 года сократился до 36,4 млн долларов, что на 4% меньше показателя 2023 года. Об этом со ссылкой на исследование компании F.A.С.С.T. сообщает «Коммерсант».

«Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах

Отмечается, что трафик на нелегальные ресурсы также снижается, но несмотря на это число пиратских доменов растёт, а доля сайтов с нелегальным контентов в сегменте видео выросла до 94%.

Параллельно увеличивается спрос на легальную продукцию. Так, трафик отечественных онлайн-кинотеатров в прошлом году превысил результаты 2023 года на 25%.

Ранее в компании F.A.С.С.T. выяснили, что фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта стал в январе 2025 года самым популярным у российских пиратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
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