В России сократился рынок онлайн-пиратства

Отмечается, что трафик на нелегальные ресурсы также снижается, но несмотря на это число пиратских доменов растёт, а доля сайтов с нелегальным контентов в сегменте видео выросла до 94%.

Параллельно увеличивается спрос на легальную продукцию. Так, трафик отечественных онлайн-кинотеатров в прошлом году превысил результаты 2023 года на 25%.

Ранее в компании F.A.С.С.T. выяснили, что фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта стал в январе 2025 года самым популярным у российских пиратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

