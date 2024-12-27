«Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах
27 декабря 202417:56
Сериал «Дом дракона» стал самым скачиваемым проектом на пиратских сайтах, сообщает TorrentFreak.
Приквел «Игры престолов» в 2024 году сместил с первого места победителя прошлогоднего рейтинга - постапокалиптический телесериал канала HBO «Одни из нас». Как отмечается, статистика скачиваний основана на трафике BitTorrent, который представляет собой небольшую часть пиратского ландшафта.
Ранее сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru