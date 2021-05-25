В России сократилось число заключенных

Число осужденных, содержащихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время пленарного заседания Совета судей.

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По данным на 1 мая их количество составляет 478 тысяч 200 человек, - сказал Лебедев.

За последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%. Около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС) находилось 523,9 тысячи заключенных, в 2018-м - 563,2 тысячи.

Ранее ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными, передает РИА ФАН. Член СПЧ Игорь Каляпин и глава «Агоры» Павел Чиков поспорили в беседе с НСН о том, сможет ли ФСИН обеспечить для заключенных достойные условия труда

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Архипов
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