В России сократилось число заключенных
Число осужденных, содержащихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время пленарного заседания Совета судей.
По данным на 1 мая их количество составляет 478 тысяч 200 человек, - сказал Лебедев.
За последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%. Около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС) находилось 523,9 тысячи заключенных, в 2018-м - 563,2 тысячи.
Ранее ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными, передает РИА ФАН. Член СПЧ Игорь Каляпин и глава «Агоры» Павел Чиков поспорили в беседе с НСН о том, сможет ли ФСИН обеспечить для заключенных достойные условия труда
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