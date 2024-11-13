«Сохраняем кровную семью»: Волынец о работе государства с проблемными семьями

«Сейчас люди из проблемных семей могут бесплатно обратиться к психологам, кроме того, лучше сразу рассказать о ситуации уполномоченному по правам ребенка в регионе, который лучше знает, какие шаги надо предпринять. Можно обратиться в органы опеки, которые обязаны оказать поддержку, однако иногда бывают перекосы, и опека начинает “кошмарить” семью. Чтобы этого не происходило, сейчас проводится большая работа под эгидой уполномоченного по правам ребенка при президенте России. Детей на случай болезни родителей, срочной поездки, связанной со служебной необходимостью, сложной жизненной ситуации по личному заявлению родителей можно на время пристроить в государственный приют. Это абсолютно бесплатно, с приютом заключается договор, и ребенка можно там оставить даже на несколько месяцев с правом посещения. Более того, никто не имеет права отказать по истечении этих обстоятельств родителям забрать своего ребенка и дальше воспитывать его самостоятельно», — отметила Волынец.

Собеседница НСН добавила, что сегодня по сигналу проблемные семьи посещают органы опеки.

«Органы опеки приходят в неблагополучную семью, если поступил соответствующий сигнал. Причем этот сигнал порой отправляют сами дети, с которыми жестоко обращаются. Также его могут отправить соседи, школьные учителя, другие люди, которым стало известно о жестоком, ненадлежащем обращении с детьми. Детей даже могут забрать из семьи до выяснения обстоятельств в единственном случае — если дальнейшее пребывание в семье представляет угрозу для жизни и здоровья ребенка. Решение об ограничении или лишении родительских прав выносит только суд, причем в родительских правах можно потом восстановиться. Инициируют лишение прав, как правило, опека или прокуратура. Это необходимо, если родители страдают алкоголизмом или наркоманией, если это жестокие люди, которые издеваются над детьми», — подчеркнула детский омбудсмен в Татарстане.

В заключение Волынец заявила, что государство пытается в первую очередь сохранить кровную семью, в которой воспитывался ребенок.

«Задача инспекции и всей большой работы по изменению регламента — оказать кровной семье максимальную помощь и сохранить ее, а не оставить детей в детском доме, не передать их опекунам или усыновителям. Очень часто нужна материальная поддержка. Также в Татарстане работает проект “Точка трезвости”: за счет средств республики лечат больных алкоголизмом родителей. Устойчивая ремиссия составляет 83%, более 850 детей благодаря проекту не получили статус ребенка-сироты. Бывает, что родители просто заболели, дети оказались в государственном учреждении, и родители не могут их забрать. Опека придумывает всяческие препоны, чтобы не отдавать детей. Важно, чтобы ни один ребенок по возможности не остался без кровной семьи», — подытожила она.

Ранее Волынец назвала пропаганду чайлдфри угрозой демографической безопасности России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

