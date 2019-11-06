Депутаты возмущены сокращением бюджетных мест в вузах

Свое возмущение этой тенденцией в эфире НСН выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По мнению парламентария, государство должно прикладывать усилия для создания бюджетных мест в вузах, а не для их сокращения.

«Мы неоднократно вносили предложения по увеличению бюджетных мест в вузах. Напомню, что в советское время у нас было на 110 тысяч населения 220 бюджетных студентов, сейчас их 130. И если цифра еще уменьшится, то от показателей советского периода, количество студентов сократится в два раза. Я уверен, что России нужно увеличивать количество студентов, обучающихся на бюджетной основе, поскольку мы переживаем технологическую революцию, которая требует повышения качества квалификации работников. Как можно в этой ситуации сокращать число студентов-бюджетников, я не понимаю?! Во всем мире прослеживается противоположная тенденция. Наконец, уже сейчас возможности получения высшего образования в России ниже, чем в большинстве развитых стран мира. В Германии и Франции примерно 80% студентов учатся за бюджетные деньги. В странах с либеральной моделью экономики, типа США, – 30%, но при этом все остальные имеют возможность получить образовательный кредит. В России эта практика представлена очень слабо», - заявил парламентарий.

Обращаясь к министру науки и высшего образования, Владимир Путин попросил прокомментировать данные о сокращении в магистратуре Воронежского государственного университета бюджетных мест, пишет Ura.ru. Президент упрекнул главу ведомства в том, что он исходит из того, что филолог – не модная специальность, не приносящая доходов.

