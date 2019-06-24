В Госдуме опровергли план по сокращению бюджетных мест в вузах

Российские вузы не ожидает сокращение количества бюджетных мест. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook.

Таким образом он опроверг сообщение «Известий» о планируемом сокращении бесплатных мест в вузах на 17%.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится», — цитирует депутата Ura.ru.

Парламентарий также добавил, что в целях сохранения квот необходимо скорректировать формулу закона об образовании, сообщает Москва 24. По его словам, согласно формуле на 10 тысяч поступающих полагается 800 бюджетных мест. Так как демографическая ситуация меняется, по его словам, необходимо увеличить данную цифру.

Ранее в СМИ прошли сообщения о том, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях к 2024 году уменьшится на 17%, напоминает РЕН ТВ.

Добавим, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в эфире НСН, что все усилия государства должны быть направлены на создание бюджетных мест в вузах, а не на их ликвидацию.

