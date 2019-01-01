Общество

В Госдуме возмутились сокращению бюджетных мест в вузах

24 июня10:57
Наталья Шатова

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН заявил, что в условиях технологической революции Россия нуждается в высококвалифицированных кадрах

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с нынешним годом. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

При этом, как пишут «Известия», число абитуриентов будет планомерно расти на 2-5% в год, и к 2024 году их будет насчитываться почти 824 тысячи человек (713,8 тысячи в 2019 году). В результате конкурс на бюджетное обучение в вузе составит в среднем 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в эфире НСН, что все усилия государства должны быть направлены на создание бюджетных мест в вузах, а не на их ликвидацию.

«Мы неоднократно вносили предложения по увеличению бюджетных мест в вузах. Напомню, что в советское время у нас было на 110 тысяч населения 220 бюджетных студентов, сейчас их 130.И если цифра еще уменьшится, то от показателей советского периода, количество студентов сократится в два раза», - напомнил статистику Смолин.

Однако, не все так печально, как кажется. Ранее Минобрнауки заявило, что планирует увеличить количество бюджетных мест. Речь идет о нескольких направлениях, в частности, «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

В вуз, как в роддом. Почему россияне не хотят получать высшее образование

«Я уверен, что России нужно увеличивать количество студентов, обучающихся на бюджетной основе, поскольку мы переживаем технологическую революцию, которая требует повышения качества квалификации работников. Как можно в этой ситуации сокращать число студентов-бюджетников, я не понимаю?! Во всем мире прослеживается противоположная тенденция. Наконец, уже сейчас возможности получения высшего образования в России ниже, чем в большинстве развитых стран мира. В Германии и Франции примерно 80% студентов учатся за бюджетные деньги. В странах с либеральной моделью экономики, типа США, – 30%, но при этом все остальные имеют возможность получить образовательный кредит. В России эта практика представлена очень слабо», - уточнил Смолин.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов успокоил абитуриентов и их родителей, написав в «Фейсбуке», что сейчас демографическая ситуация в стране меняется — выросло количество выпускников школ, поэтому, наоборот, нужно увеличить лимит бесплатных мест в институтах и университетах. «Что и будет сделано», — пообещал парламентарий.

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