В Госдуме возмутились сокращению бюджетных мест в вузах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН заявил, что в условиях технологической революции Россия нуждается в высококвалифицированных кадрах
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с нынешним годом. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
При этом, как пишут «Известия», число абитуриентов будет планомерно расти на 2-5% в год, и к 2024 году их будет насчитываться почти 824 тысячи человек (713,8 тысячи в 2019 году). В результате конкурс на бюджетное обучение в вузе составит в среднем 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в эфире НСН, что все усилия государства должны быть направлены на создание бюджетных мест в вузах, а не на их ликвидацию.
«Мы неоднократно вносили предложения по увеличению бюджетных мест в вузах. Напомню, что в советское время у нас было на 110 тысяч населения 220 бюджетных студентов, сейчас их 130.И если цифра еще уменьшится, то от показателей советского периода, количество студентов сократится в два раза», - напомнил статистику Смолин.
Однако, не все так печально, как кажется. Ранее Минобрнауки заявило, что планирует увеличить количество бюджетных мест. Речь идет о нескольких направлениях, в частности, «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».
«Я уверен, что России нужно увеличивать количество студентов, обучающихся на бюджетной основе, поскольку мы переживаем технологическую революцию, которая требует повышения качества квалификации работников. Как можно в этой ситуации сокращать число студентов-бюджетников, я не понимаю?! Во всем мире прослеживается противоположная тенденция. Наконец, уже сейчас возможности получения высшего образования в России ниже, чем в большинстве развитых стран мира. В Германии и Франции примерно 80% студентов учатся за бюджетные деньги. В странах с либеральной моделью экономики, типа США, – 30%, но при этом все остальные имеют возможность получить образовательный кредит. В России эта практика представлена очень слабо», - уточнил Смолин.
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов успокоил абитуриентов и их родителей, написав в «Фейсбуке», что сейчас демографическая ситуация в стране меняется — выросло количество выпускников школ, поэтому, наоборот, нужно увеличить лимит бесплатных мест в институтах и университетах. «Что и будет сделано», — пообещал парламентарий.
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