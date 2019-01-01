В Госдуме возмутились сокращению бюджетных мест в вузах

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с нынешним годом. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

При этом, как пишут «Известия», число абитуриентов будет планомерно расти на 2-5% в год, и к 2024 году их будет насчитываться почти 824 тысячи человек (713,8 тысячи в 2019 году). В результате конкурс на бюджетное обучение в вузе составит в среднем 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил в эфире НСН, что все усилия государства должны быть направлены на создание бюджетных мест в вузах, а не на их ликвидацию.

«Мы неоднократно вносили предложения по увеличению бюджетных мест в вузах. Напомню, что в советское время у нас было на 110 тысяч населения 220 бюджетных студентов, сейчас их 130.И если цифра еще уменьшится, то от показателей советского периода, количество студентов сократится в два раза», - напомнил статистику Смолин.

Однако, не все так печально, как кажется. Ранее Минобрнауки заявило, что планирует увеличить количество бюджетных мест. Речь идет о нескольких направлениях, в частности, «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».