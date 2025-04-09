В России снизят налоги для родителей с двумя детьми

По данным министерства, изменения коснутся 4,2 млн родителей, которые воспитывают почти 11 млн детей.

Уточняется, что эта мера поможет улучшить жилищные условия многих семей и простимулирует рождаемость. Она является частью стратегии правительства по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей.

Ранее в разговоре с НСН зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что появление в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет.



