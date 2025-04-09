В России снизят налоги для родителей с двумя детьми
Министерство труда сообщило о новой инициативе: с 2026 года НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми составит всего лишь 6%. Разницу вернут в виде единовременной выплаты. Ее сможет получить каждый из супругов.
По данным министерства, изменения коснутся 4,2 млн родителей, которые воспитывают почти 11 млн детей.
Уточняется, что эта мера поможет улучшить жилищные условия многих семей и простимулирует рождаемость. Она является частью стратегии правительства по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей.
Ранее в разговоре с НСН зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что появление в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет.
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