Автор идеи о налоговом вычете со свадьбы раскрыл нюансы инициативы

По его словам, подобная выплата будет не единоразовой и затронет лишь граждан России по рождению.

«Я уверен, что что если мы к середине июля примем этот законопроект в трех чтениях, то он будет учтен в бюджете страны на 2026 год. По большому счету, ничто не мешает заключенные в 2025 году браки включить в число пилотных проектов. Каждый губернатор, каждый мэр может попробовать сделать это уже сейчас. Я бы это рекомендовал протестировать на ближайших заседаниях соответствующих комиссий по бюджету и налогам законодательных собраний. Реализация этой меры не вызовет каких-то особых расходов. Это должна быть не разовая выплата. Я бы возвращал ее налогоплательщику в течение трех лет. Это адресная поддержка, ориентированная на наши традиционные ценности, затрагивающая тех граждан России, кто здесь родился. Никаких подарков мигрантам мы делать не будем. Речь идет только про НДФЛ гражданина РФ по рождению», - заключил депутат.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила НСН, что цены на празднование «нормальной» свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей, поэтому налоговый вычет со свадьбы в размере 300 тысяч рублей не слишком повлияет на вопрос проведения торжества.

