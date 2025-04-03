Автор идеи о налоговом вычете со свадьбы раскрыл нюансы инициативы
Налоговый вычет на свадьбу смогут получить только граждане России по рождению, сказал НСН Станислав Наумов.
Появление в России налогового вычета со свадьбы будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет, заявил в эфире НСН автор инициативы, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
Депутаты ЛДПР ранее предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы. По замыслу авторов инициативы, супруги смогут вернуть не более 300 тысяч рублей за торжество. Такой вычет сможет покрыть часть расходов на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Наумов отметил, что появление налогового вычета сработает не мгновенно.
«Речь идет о будущем нашей страны. Я считаю, что эта мера будет способствовать рождению первого ребенка в молодых семьях до 30 лет. Это то, что позволит кардинально переломить существующую тенденцию, когда, даже поженившись, пары откладывают рождение первенца. Каждую пару нужно стимулировать к тому, чтобы они естественным образом пропагандировали вступление в брак как историю жизненного успеха, а также создавали новую демографическую волну. Демография — это долгосрочная история, и, может быть, быстрых изменений ждать не стоит, но своевременные шаги надо делать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, подобная выплата будет не единоразовой и затронет лишь граждан России по рождению.
«Я уверен, что что если мы к середине июля примем этот законопроект в трех чтениях, то он будет учтен в бюджете страны на 2026 год. По большому счету, ничто не мешает заключенные в 2025 году браки включить в число пилотных проектов. Каждый губернатор, каждый мэр может попробовать сделать это уже сейчас. Я бы это рекомендовал протестировать на ближайших заседаниях соответствующих комиссий по бюджету и налогам законодательных собраний. Реализация этой меры не вызовет каких-то особых расходов. Это должна быть не разовая выплата. Я бы возвращал ее налогоплательщику в течение трех лет. Это адресная поддержка, ориентированная на наши традиционные ценности, затрагивающая тех граждан России, кто здесь родился. Никаких подарков мигрантам мы делать не будем. Речь идет только про НДФЛ гражданина РФ по рождению», - заключил депутат.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила НСН, что цены на празднование «нормальной» свадьбы в Москве начинаются от двух миллионов рублей, поэтому налоговый вычет со свадьбы в размере 300 тысяч рублей не слишком повлияет на вопрос проведения торжества.
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