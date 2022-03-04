В России снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 57,8% до 56%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Согласно опубликованным данным, вакцинация первым компонентом препарата против COVID-19 была проведена в стране 87 949 768 раз, полный цикл - 84 093 959 раз.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вручении медикам государственных наград за борьбу с коронавирусом, сообщает Ura.ru. Врачей наградили орденами Пирогова, «За заслуги перед отечеством» II степени и медалью Луки Крымского.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВакцинацияИммунитет КоронавирусРоссия
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