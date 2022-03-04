В России снизился уровень коллективного иммунитета против COVID-19

СК Москвы, Прокуратура и ГУ МВД по Москве призывают людей не выходить на несогласованные акции Спрос на столичные новостройки увеличился Цены на поставки продуктов в московские рестораны выросли на 40% «Московское долголетие» возобновит большинство офлайн-занятий к 15 марта В Москве утвержден предмет охраны для трех зданий на Комсомольской площади