Байден не исключил появление новых вариантов коронавируса
Американский президент Джо Байден заявил, что необходимо готовиться к появлению новых вариантов COVID-19.
В своем выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» глава государства отметил: «Мы обязаны готовиться к новым вариантам».
Как отметил политик, за последний год Вашингтон значительно продвинулся в выявлении новых разновидностей коронавируса. По словам Байдена, США в случае появления новых штаммов «готовы будут в течение 100 дней начать применение новых вакцин».
Как сообщалось ранее, если человек переболел омикрон-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который предотвратит тяжелое течение заболевания, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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