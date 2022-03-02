Байден не исключил появление новых вариантов коронавируса

В своем выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» глава государства отметил: «Мы обязаны готовиться к новым вариантам».

Как отметил политик, за последний год Вашингтон значительно продвинулся в выявлении новых разновидностей коронавируса. По словам Байдена, США в случае появления новых штаммов «готовы будут в течение 100 дней начать применение новых вакцин».

Как сообщалось ранее, если человек переболел омикрон-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который предотвратит тяжелое течение заболевания, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

