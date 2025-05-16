В России снизилось число новых случаев ВИЧ на 10% за год

В ведомстве также отметили рост охвата населения тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследование прошли более 52 миллионов человек. За последние десять лет охват тестированием увеличился на 83,6%.

Специалисты считают, что ключевыми факторами стабилизации стали ранняя диагностика, расширение профилактических программ и доступ к антиретровирусной терапии, передает «Радиоточка НСН».

