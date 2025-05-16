В России снизилось число новых случаев ВИЧ на 10% за год

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России в последние годы демонстрирует признаки стабилизации, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в 2024 году число впервые выявленных случаев ВИЧ снизилось почти на 10% по сравнению с предыдущим годом и на треть — по сравнению со средними показателями за период с 2012 по 2023 год.

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В ведомстве также отметили рост охвата населения тестированием на ВИЧ. В 2024 году обследование прошли более 52 миллионов человек. За последние десять лет охват тестированием увеличился на 83,6%.

Специалисты считают, что ключевыми факторами стабилизации стали ранняя диагностика, расширение профилактических программ и доступ к антиретровирусной терапии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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