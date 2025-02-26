Голикова: Число пациентов с гепатитом С планируют сокращать на 15-20% в год
Правительство намерено ежегодно сокращать количество россиян, болеющих гепатитом С, на 15-20% в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
По словам зампреда правительства, власти предполагают увеличивать показатели по гражданам, которые состоят в федеральном регистре и проходят лечение от гепатита С, в два раза к концу 2030 года.
В регистр уже внесены данные почти о 600 тысячах пациентов, страдающих гепатитом С. Также в нем содержатся сведения о 50 тысячах человек, прошедших лечение в 2024 году.
Ранее Минздрав включил исследование на гепатит С в программу медосмотров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru