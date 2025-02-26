Голикова: Число пациентов с гепатитом С планируют сокращать на 15-20% в год

Правительство намерено ежегодно сокращать количество россиян, болеющих гепатитом С, на 15-20% в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По словам зампреда правительства, власти предполагают увеличивать показатели по гражданам, которые состоят в федеральном регистре и проходят лечение от гепатита С, в два раза к концу 2030 года.

В регистр уже внесены данные почти о 600 тысячах пациентов, страдающих гепатитом С. Также в нем содержатся сведения о 50 тысячах человек, прошедших лечение в 2024 году.

Ранее Минздрав включил исследование на гепатит С в программу медосмотров.

