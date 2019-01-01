В России снизилось число непьющих людей

За год число россиян, которые совсем не употребляют алкоголь, снизилось на 7%. Об этом свидетельствую данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщает «Телеканал 360».

Отмечается, что реже одного раза в месяц алкогольные напитки употребляют 27% опрошенных, а 18% пьют два-три раза в месяц. При этом только 6% респондентов признались, что алкоголь в их рационе присутствует несколько раз за неделю.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Татьяна Кусайко на пресс-конференции в НСН сообщила, что алкоголь становится причиной смерти порядка 50 тысяч жителей России в год.

