Голикова: В России снизилась смертность населения

24 декабря 201923:46

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что за 9 месяцев текущего года смертность в стране упала на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Вымрем мы - придут другие

По словам Голиковой, показатель мог быть выше, «но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

При этом, по данным Росстата, в 2019 году за период с января по сентябрь число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, а в 32 субъектах РФ - в 1,5-2,1 раза. Как заявили в ведомстве этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваСмертность