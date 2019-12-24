Голикова: В России снизилась смертность населения

По словам Голиковой, показатель мог быть выше, «но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».

При этом, по данным Росстата, в 2019 году за период с января по сентябрь число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, а в 32 субъектах РФ - в 1,5-2,1 раза. Как заявили в ведомстве этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.



