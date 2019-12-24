Голикова: В России снизилась смертность населения
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что за 9 месяцев текущего года смертность в стране упала на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Голиковой, показатель мог быть выше, «но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями».
При этом, по данным Росстата, в 2019 году за период с января по сентябрь число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, а в 32 субъектах РФ - в 1,5-2,1 раза. Как заявили в ведомстве этот показатель стал рекордным за последние 11 лет.
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