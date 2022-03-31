В России снизилась скорость мобильного интернета

В России снизилась средняя скорость доступа в мобильный интернет, с ноября прошлого года по середину марта 2022 года она упала с 21,7 до 21 мегабита в секунду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Эксперт предрёк России проблемы с интернетом

Отмечается, что замедление интернета связано с ростом трафика. По мнению авторов исследования, темпы развития и модернизации сетей мобильной связи не могут отвечать увеличившейся нагрузке на них.

Так, гендиректор TelecomDaily Денис Кусков призвал развивать сотовые сети при помощи установки новых базовых станций. Но антироссийские санкции могут ограничить или совсем остановить модернизацию этой отрасли.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для запуска новых орбитальных группировок и создания в России независимого интернета потребуются миллиарды долларов.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИнтернетРоссия
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