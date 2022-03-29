Эксперт предрёк России проблемы с интернетом

По его словам, к этому приведёт износ интернет-оборудования, которое поступало в РФ из-за границы, и полное отсутствие импортозамещения в этой области.

«Когда оборудование начнёт выходить из строя, то заменить его будет нечем. Если трудности и возникнут, то через несколько месяцев, и тогда уже потребуются решения», - резюмировал Кусков.

Ранее Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, сообщает RT.

