Эксперт предрёк России проблемы с интернетом

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в течение нескольких месяцев у россиян могут возникнуть проблемы с интернетом, сообщает NEWS.ru.

Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

По его словам, к этому приведёт износ интернет-оборудования, которое поступало в РФ из-за границы, и полное отсутствие импортозамещения в этой области.

«Когда оборудование начнёт выходить из строя, то заменить его будет нечем. Если трудности и возникнут, то через несколько месяцев, и тогда уже потребуются решения», - резюмировал Кусков.

Ранее Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Сотовые ОператорыРоссияИнтернет
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