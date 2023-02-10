В России снизилась естественная убыль населения

В прошлом году естественная убыль составила 599 616 человек. Это на 45,5 процентного пункта ниже, чем в 2021 году

На 22,1 п.п. уменьшилась смертность - почти до 2 млн человек, отмечают в Росстате.

По данным федеральной службы, в декабре 2022 года естественная убыль сократилась на 42,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

К концу XXI века численность россиян может вырасти до 216,7 млн человек. Об этом заявили демографы НИУ ВШЭ, пишет НСН.

