В России естественная убыль населения в 2021 году превысила 1 млн человек

Естественная убыль населения России в прошлом году составила 1,04 млн человек, сообщает Росстат.

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Данные ведомства свидетельствуют, что в январе-декабре 2021 года смертность в России выросла на 15,1%, до 2,445 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3%, до 1,4 млн человек. При этом годом ранее естественная убыль населения страны составляла 688,7 тысячи человек.

Как отмечает Росстат, в декабре смертность в России второй раз за время пандемии снизилась и составила 215 тысяч человек (минус 11,4% в годовом выражении). Однако в стране снизилась и рождаемость: в декабре 2021-го в РФ родилось 117 946 человек, что на 8,8% меньше прошлогодних показателей.

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ФОТО: РИА Новости
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