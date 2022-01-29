В России естественная убыль населения в 2021 году превысила 1 млн человек

Данные ведомства свидетельствуют, что в январе-декабре 2021 года смертность в России выросла на 15,1%, до 2,445 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3%, до 1,4 млн человек. При этом годом ранее естественная убыль населения страны составляла 688,7 тысячи человек.

Как отмечает Росстат, в декабре смертность в России второй раз за время пандемии снизилась и составила 215 тысяч человек (минус 11,4% в годовом выражении). Однако в стране снизилась и рождаемость: в декабре 2021-го в РФ родилось 117 946 человек, что на 8,8% меньше прошлогодних показателей.

