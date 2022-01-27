В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах
27 января 202212:19
Заражения штаммом COVID-19 «омикрон» зафиксированы уже в 74 регионах России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Накануне в оперштабе рассказали, что новый вариант COVID-19 обнаружен в 72 регионах.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице на «омикрон» приходится около 80% зарегистрированных случаев коронавируса, сообщает RT.
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Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru