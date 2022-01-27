В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах

11 регионов России в двух федеральных округах не подтвердили обнаружение штамма «омикрон» В научном центре «Вектор» прокомментировали новости о новом коронавирусе NeoCov Расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Нацгвардии Украины задержали В Амурской области подросткам запретят продавать зажигалки и газовые баллончики Большинство родителей в России хотят, чтобы их дети работали в цифровой сфере и IT