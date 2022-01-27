В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах

Заражения штаммом COVID-19 «омикрон» зафиксированы уже в 74 регионах России. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку

Накануне в оперштабе рассказали, что новый вариант COVID-19 обнаружен в 72 регионах.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице на «омикрон» приходится около 80% зарегистрированных случаев коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммРегионыКоронавирусРоссия
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