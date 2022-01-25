Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку

На президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что 70% этих заболевших не были вакцинированы.

«Это показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — подчеркнула Попова.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что среди заболевших коронавирусом при появлении штамма «омикрон» доля детей возросла с 10—11 до 15%, сообщает RT.

