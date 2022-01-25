Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 68 регионах России подтверждено 5889 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.
На президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что 70% этих заболевших не были вакцинированы.
«Это показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — подчеркнула Попова.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что среди заболевших коронавирусом при появлении штамма «омикрон» доля детей возросла с 10—11 до 15%, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию
- Мишустин уволил арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
- Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней
- Залезшего на Крымский мост мужчину сняли в Москве
- Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку
- Врач назвала оптимальную суточную дозу витамина С
- Хорватия отзовёт военных из НАТО в регионе в случае конфликта РФ и Украины
- В жилом доме в Приморье взорвалась граната
- Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в 2022 году
- Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах «Мои документы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru