Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 68 регионах России подтверждено 5889 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

Инфекционист назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

На президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что 70% этих заболевших не были вакцинированы.

«Это показывает, что наличие иммунитета поствакцинального, в лучшем случае, или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — подчеркнула Попова.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что среди заболевших коронавирусом при появлении штамма «омикрон» доля детей возросла с 10—11 до 15%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусОмикрон-штаммАнна Попова
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