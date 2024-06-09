В России школам запретили занимать больше 10% учебы контрольными работами

С 1 сентября 2024 года в российских школах контрольные работы не должны будут занимать более 10% учебного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, в противном случае это будет считаться нарушением, за которое последует наказание. Однако изменения не затронут проведение в школах итоговых всероссийских проверочных работ (ВПР), которые осуществляются после завершения обучения в классе.

В связи с этим Музаев подчеркнул, что все контрольные работы, которые школы проводят не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

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По его данным, в настоящий момент в некоторых российских школах контрольные работы занимают от 35 до 40% учебного времени, что составляет почти половину нагрузки на учащихся.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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