В России школам запретили занимать больше 10% учебы контрольными работами
С 1 сентября 2024 года в российских школах контрольные работы не должны будут занимать более 10% учебного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
По его словам, в противном случае это будет считаться нарушением, за которое последует наказание. Однако изменения не затронут проведение в школах итоговых всероссийских проверочных работ (ВПР), которые осуществляются после завершения обучения в классе.
В связи с этим Музаев подчеркнул, что все контрольные работы, которые школы проводят не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.
По его данным, в настоящий момент в некоторых российских школах контрольные работы занимают от 35 до 40% учебного времени, что составляет почти половину нагрузки на учащихся.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полный отказ от ЕГЭ потребует времени, поскольку такие изменения нарушат работу действующей системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru