В России школам запретили занимать больше 10% учебы контрольными работами

С 1 сентября 2024 года в российских школах контрольные работы не должны будут занимать более 10% учебного времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, в противном случае это будет считаться нарушением, за которое последует наказание. Однако изменения не затронут проведение в школах итоговых всероссийских проверочных работ (ВПР), которые осуществляются после завершения обучения в классе.

В связи с этим Музаев подчеркнул, что все контрольные работы, которые школы проводят не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.