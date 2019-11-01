В России сбор документов для назначения пенсии намерены упростить

Отмечается, что проект приказа находится на стадии обсуждения. Согласно предложению ведомства, предоставление различных справок становится необязательным для назначения пенсии. Единственное условие – эти документы уже должны быть в наличии у Пенсионного фонда.

Все основания назначения пенсии предлагается устанавливать на базе сведений, имеющихся в федеральных государственных информационных системах. В ведомстве уточнили, что это относится к страховым, накопительным пенсиям, пенсиям «по старости».

Ранее стало известно, какой для россиян размер пенсии является оптимальным. Как выяснилось, граждане России считают ежемесячную пенсию в 40 тысяч рублей достаточной для достойной жизни в старости.







