В России сбор документов для назначения пенсии намерены упростить

1 ноября 201921:23

Минтруд России выступил с инициативой упростить порядок назначения пенсии. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что проект приказа находится на стадии обсуждения. Согласно предложению ведомства, предоставление различных справок становится необязательным для назначения пенсии. Единственное условие – эти документы уже должны быть в наличии у Пенсионного фонда.

Все основания назначения пенсии предлагается устанавливать на базе сведений, имеющихся в федеральных государственных информационных системах. В ведомстве уточнили, что это относится к страховым, накопительным пенсиям, пенсиям «по старости».

Ранее стало известно, какой для россиян размер пенсии является оптимальным. Как выяснилось, граждане России считают ежемесячную пенсию в 40 тысяч рублей достаточной для достойной жизни в старости.



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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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