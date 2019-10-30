Россияне назвали оптимальный размер пенсии

Граждане России считают ежемесячную пенсию в 40 тысяч рублей достаточной для достойной жизни в старости. Такие результаты получены в результате исследования, проведённого порталом Superjob.

Согласно опросу, около трети респондентов (29%) уверены, что их основным доходом по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка. На государственное пособие надеются 22%, отмечает RT. Причём из последней группы большинство составляют люди старше 45 лет - 26%.

Мужчины и женщины назвали разный размер оптимальной пенсии - 42 100 и 37 500 рублей соответственно. Запросы разнятся также по регионам. Так, в Москве и Санкт-Петербурге назвали сумму пенсии в 43 тысячи рублей, а в Кирове и Набережных Челнах - 34 тысячи.

Накануне Центробанк и министерство финансов представили новую систему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Инициатива предусматривает, что с середины 2021 года наемные работники смогут сами выбирать размер пенсионных отчислений со своей заработной платы. При взносах до 6% от неё граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ.

