Копите пенсии сами

Система получила название «гарантированный пенсионный план». Этот план позволит гражданам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. Предусмотрено, в частности, освобождение от налога на доходы физических лиц пенсионные взносы работников по этой системе в размере до шести процентов от зарплаты. Работодатель может получить льготу при расчете налога на прибыль, если он софинансирует пенсионные взносы сотрудников, а также социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

Принципиальное положение – участие в гарантированном пенсионном плане будет носить сугубо добровольный характер. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, при этом менять его разрешается сколько угодно раз. План также предусматривает так называемый «период охлаждения» продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные средства. Кроме того, предусмотрены возможность досрочной выплаты пенсионных накоплений при тяжелых жизненных ситуациях и наследование этих средств. Пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников пенсионного плана будет Национальный расчетный депозитарий, - уточняет РИА Новости.

Из логики новой системы пенсионных накоплений вытекает ее главный посыл: хочешь достойную пенсию – накопи ее сам. Вместе с тем, как замечал в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, «осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее».

Если, конечно, у кого-то возникнет такое желание. За довольно короткий период времени мы уже видели несколько вариантов пенсионной реформы, ни один из которых успехом не увенчался. Более того, нет никакой уверенности в том, что накопления в рамках гарантированного пенсионного плана не постигнет та же участь, что и накопительную часть предыдущей пенсионной реформы – ее, напомним, попросту заморозили, бессрочно. К тому же, для тех, кто умеет копить, государство становится лишним. Его помощь нужна как раз тем, кто копить на старость не умеет или не может. Для них-то государство и должно стать аккумулятором пенсий и гарантированно эти пенсии выплачивать. По опросам, большинство россиян не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления в пенсионные фонды. Этого, похоже, разработчики новой пенсионной системы не учли.

