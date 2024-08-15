В Москве с 1 сентября повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах в Москве будут увеличены с 1 сентября. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников в беседе с РИА Новости.
Депутат указал, что изменения связаны с принятием соответствующих поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях.
«В силу они вступают с 1 сентября 2024 года... Размер штрафа будет следующим: для граждан — 3 тысячи рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей», — указал Семенников.
При несоблюдении порядка оплаты за проезд грузового транспорта или автобуса граждан могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, юрлиц – на 15 тысяч.
Повышение штрафов в меньшей степени коснется москвичей, так как в столице платными являются только две дороги: проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. При этом МСД остается бесплатным для жителей Москвы и Московской области, пишет RT.
«Штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера», — добавил Семенников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru