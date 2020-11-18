В России с начала пандемии провели более 70 млн тестов на коронавирус
Российские медики с начала пандемии провели более 70 млн тестов на выявление коронавируса, передает ТАСС.
Только за последние сутки в стране провели 525 тысяч тестов.
Всего в стране под наблюдением врачей находятся 463,7 тысячи человек.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 Минпромторгу и Минздраву, их необходимо выполнить в срок до 23 ноября.
За этот срок ведомства будут обязаны организовать создание резервов лекарств против коронавирусной инфекции, а также усилить контроль за соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора. По данным премьер-министра, заболеваемость COVID-19 растет в тех регионах, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры и несвоевременно вводятся ограничения.
Также из поручений Мишустина следует, что службы скорой помощи и врачи поликлиник, посещающие пациентов на дому, должны быть обеспечены в случае необходимости транспортом. Резерв могут пополнить машины ведомств и бюджетных организаций, кроме того, возможно привлечение коммерческих перевозчиков.
Глава кабмина также поручил улучшить работу всероссийской горячей линии для медработников. Для этого будет необходимо нанять больше работников и привлечь к работе волонтёров.
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