В России с начала пандемии провели более 70 млн тестов на коронавирус

Российские медики с начала пандемии провели более 70 млн тестов на выявление коронавируса, передает ТАСС.

Только за последние сутки в стране провели 525 тысяч тестов.

Всего в стране под наблюдением врачей находятся 463,7 тысячи человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 Минпромторгу и Минздраву, их необходимо выполнить в срок до 23 ноября.

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За этот срок ведомства будут обязаны организовать создание резервов лекарств против коронавирусной инфекции, а также усилить контроль за соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора. По данным премьер-министра, заболеваемость COVID-19 растет в тех регионах, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры и несвоевременно вводятся ограничения.

Также из поручений Мишустина следует, что службы скорой помощи и врачи поликлиник, посещающие пациентов на дому, должны быть обеспечены в случае необходимости транспортом. Резерв могут пополнить машины ведомств и бюджетных организаций, кроме того, возможно привлечение коммерческих перевозчиков.

Глава кабмина также поручил улучшить работу всероссийской горячей линии для медработников. Для этого будет необходимо нанять больше работников и привлечь к работе волонтёров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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