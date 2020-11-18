В России с начала пандемии провели более 70 млн тестов на коронавирус

За этот срок ведомства будут обязаны организовать создание резервов лекарств против коронавирусной инфекции, а также усилить контроль за соблюдением санитарных правил Роспотребнадзора. По данным премьер-министра, заболеваемость COVID-19 растет в тех регионах, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры и несвоевременно вводятся ограничения.

Также из поручений Мишустина следует, что службы скорой помощи и врачи поликлиник, посещающие пациентов на дому, должны быть обеспечены в случае необходимости транспортом. Резерв могут пополнить машины ведомств и бюджетных организаций, кроме того, возможно привлечение коммерческих перевозчиков.

Глава кабмина также поручил улучшить работу всероссийской горячей линии для медработников. Для этого будет необходимо нанять больше работников и привлечь к работе волонтёров.

