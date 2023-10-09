В России с 1 ноября пересчитают ряд социальных выплат

Так, в Санкт-Петербурге с 4 октября запустили новый механизм помощи горожанам, ожидающим получения жилья. Им будет доступна покупка квартиры в отремонтированных домах по льготной цене с социальной выплатой. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, в Костромской области сироты и дети без попечения родителей могут получить социальную выплату на приобретение жилья — квартиры или дома — в 2023 году. Льготникам вручают сертификаты, которые будут действовать по 15 ноября включительно.

Также эксперт напомнила, что в ноябре фиксированную выплату к страховой пенсии по старости повысят пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, ее размер — 7567 рублей 33 копейки. Такая же сумма полагается инвалидам, которым в ноябре установят I группу инвалидности.

«Кроме того, прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — указала Красовская.

Кроме того, с 1 ноября пересчитают размеры доплаты к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации, ряда категорий работников организаций угольной промышленности.

Общая индексация социальных выплат ожидается с 1 февраля. Планируется, что в следующем году выплаты вырастут на 7,5%.

