В России с 1 ноября пересчитают ряд социальных выплат
Некоторые социальные выплаты и порядок их начисления изменится в России осенью. Об этом сообщает Life.ru.
Так, в Санкт-Петербурге с 4 октября запустили новый механизм помощи горожанам, ожидающим получения жилья. Им будет доступна покупка квартиры в отремонтированных домах по льготной цене с социальной выплатой. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, в Костромской области сироты и дети без попечения родителей могут получить социальную выплату на приобретение жилья — квартиры или дома — в 2023 году. Льготникам вручают сертификаты, которые будут действовать по 15 ноября включительно.
Также эксперт напомнила, что в ноябре фиксированную выплату к страховой пенсии по старости повысят пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, ее размер — 7567 рублей 33 копейки. Такая же сумма полагается инвалидам, которым в ноябре установят I группу инвалидности.
«Кроме того, прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы», — указала Красовская.
Кроме того, с 1 ноября пересчитают размеры доплаты к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации, ряда категорий работников организаций угольной промышленности.
Общая индексация социальных выплат ожидается с 1 февраля. Планируется, что в следующем году выплаты вырастут на 7,5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru