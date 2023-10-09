Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.



Отмечается, что максимальный размер выплат за один день больничного увеличат с 2,7 тысячи рублей до 5,7 тысячи рублей. Уже в 2024 году эта сумма вырастет до 4,1 тысячи рублей. Отмечается, что нововведения станут возможны из-за единого тарифа страховых взносов.