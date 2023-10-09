Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году
Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.
Отмечается, что максимальный размер выплат за один день больничного увеличат с 2,7 тысячи рублей до 5,7 тысячи рублей. Уже в 2024 году эта сумма вырастет до 4,1 тысячи рублей. Отмечается, что нововведения станут возможны из-за единого тарифа страховых взносов.
Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что в 2024 году возрастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству для работающих граждан. В министерстве уточнили, что в 2024 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности превысит 122 тысячи рублей в месяц, тогда как в 2023 году он составил 83 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru