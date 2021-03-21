В России с 1 мая меняются правила купли-продажи автомобилей с пробегом
В России с 1 мая изменятся правила приобретения и продажи подержанных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минцифры.
Сделки с подержанными авто переходят в цифровой формат. Их можно будет осуществлять через портал «Госуслуги». После завершения процедуры, подтвержденной электронной подписью, документы можно будет сразу направить на регистрацию в ГИБДД, отмечает RT.
Новый порядок с использованием портала «Госусгуги» распространяется только на покупку и продажу автомобилей с пробегом физическими лицами. Для этого пользователю необходимо загрузить на сайт свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя предыдущего владельца и подать заявление на портале.
Напомним, цены на новые российские автомобили в 2020 году увеличились на 9,4%, тогда как иномарки стали дороже на 10,3%, следует из данных Росстата. Подержанные импортные машины по итогам прошлого года подорожали на 4,6%.
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