Росстат: российские автомобили в 2020 году подорожали на 9,4%

Цены на новые российские автомобили в 2020 году увеличились на 9,4%, тогда как иномарки стали дороже на 10,3%, следует из данных Росстата.

Подержанные импортные машины по итогам прошлого года подорожали на 4,6%.

Названа степень доступности автомобиля для россиян

Тем временем, самыми угоняемыми автомобилями в этом году стали модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нескольких страховых компаний.

Также страховщики назвали среди наиболее часто угоняемых машин премиальную японскую марку Lexus, а также Mitsubishi.

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ФОТО: Arek Socha с сайта Pixabay
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