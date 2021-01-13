Росстат: российские автомобили в 2020 году подорожали на 9,4%
Цены на новые российские автомобили в 2020 году увеличились на 9,4%, тогда как иномарки стали дороже на 10,3%, следует из данных Росстата.
Подержанные импортные машины по итогам прошлого года подорожали на 4,6%.
Тем временем, самыми угоняемыми автомобилями в этом году стали модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные нескольких страховых компаний.
Также страховщики назвали среди наиболее часто угоняемых машин премиальную японскую марку Lexus, а также Mitsubishi.
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