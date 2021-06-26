В России с 1 июля ужесточат правила техосмотра подержанных автомобилей

Прежде всего нововведения коснуться подержанных иномарок, которые ввозят на территорию России, а также тюнингованных автомобилей – с изменениями в конструкции.

С 1 июля отменяется порядок проверки в удаленном формате по фотографиям. Теперь автовладельцу подержанного транспортного средства (ТС) необходимо доставить машину в испытательную лабораторию.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил кардинально сократить список технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге.

«Проверять на дорогах инспекторы должны самый важный и уязвимый элемент автомобиля, который ответственен за две трети ДТП по причине технической неисправности – колеса и диски. Остальное – избыточная история, она приведет ровно к обратному эффекту», - заявил автоэксперт.

