В России с 1 июля ужесточат правила техосмотра подержанных автомобилей

В России ужесточат правила техосмотра подержанных машин. Изменения требований к проверке автомобилей с пробегом вступают в силу с 1 июля, сообщает агентство «Прайм».

В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра

Прежде всего нововведения коснуться подержанных иномарок, которые ввозят на территорию России, а также тюнингованных автомобилей – с изменениями в конструкции.

С 1 июля отменяется порядок проверки в удаленном формате по фотографиям. Теперь автовладельцу подержанного транспортного средства (ТС) необходимо доставить машину в испытательную лабораторию.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил кардинально сократить список технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге.

«Проверять на дорогах инспекторы должны самый важный и уязвимый элемент автомобиля, который ответственен за две трети ДТП по причине технической неисправности – колеса и диски. Остальное – избыточная история, она приведет ровно к обратному эффекту», - заявил автоэксперт.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
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