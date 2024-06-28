В России с 1 июля начнут эксперимент по маркировке пищевой продукции
Правительство России утвердило временные рамки для проведения экспериментов по маркировке пищевой продукции, смазочных материалов, специальных автомобильных жидкостей, пиротехники, средств пожаротушения и медицинских перчаток. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Эксперимент проведут с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Планируемые эксперименты направлены на тестирование методов нанесения идентификационных средств на указанные типы продуктов, с целью оптимизации взаимодействия участников рынка с системой маркировки и предотвращения появления поддельной продукции.
Покупатели смогут проверять товары с использованием приложения «Честный знак». Участие в проектах будет добровольным, и производителям будут предоставлены бесплатные коды для маркировки. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), а внедрение не повлияет на цену товаров, передает «Радиоточка НСН».
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