В России предложили промаркировать спортивное питание

Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания, пишут «Известия».

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Соответствующую инициативу объясняют желанием отрегулировать ситуацию с серым импортом.

Эксперты ставят в пример маркировку БАДов и заверяют, что производителям не придется применять какие-то дополнительные ресурсы для маркировки своей продукции.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен распространить маркировку на автомобильную отрасль, отмечает RT.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеСпортсменыРоссияПродукты

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