В России предложили промаркировать спортивное питание
11 июня 202420:38
Бизнес предложил ввести с 1 октября 2025 года маркировку спортивного питания, пишут «Известия».
Соответствующую инициативу объясняют желанием отрегулировать ситуацию с серым импортом.
Эксперты ставят в пример маркировку БАДов и заверяют, что производителям не придется применять какие-то дополнительные ресурсы для маркировки своей продукции.
Ранее стало известно, что Минпромторг намерен распространить маркировку на автомобильную отрасль, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru